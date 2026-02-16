In bici con 30 dosi di cocaina pusher pendolare tradito dalla fuga

Un pusher che si spostava in bicicletta con 30 dosi di cocaina è stato fermato dalla polizia, dopo aver cercato di scappare. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, ha tentato di scappare pedalando più velocemente, sperando di seminare le forze dell’ordine. Ma il suo tentativo di fuga ha attirato ancora di più l’attenzione degli agenti, che sono riusciti a bloccarlo.

Fermato in viale Monte Kosica un 36enne residente nel reggiano. Il Giudice dispone il divieto di ritorno in provincia, il Questore lo allontana per tre anni Ha provato ad evitare il controllo accelerando la pedalata, ma il tentativo di eludere la Volante ha finito per attirare ancora di più l'attenzione degli agenti. È finito in manette un cittadino nigeriano di 36 anni, residente nella provincia di Reggio Emilia e già noto alle forze dell'ordine, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nella zona della stazione ferroviaria. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, nell'ambito dell'intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore Lucio Pennella per contrastare il crimine diffuso nelle aree più sensibili della città.🔗 Leggi su Modenatoday.it Pusher sorpreso dalla polizia sull’uscio di casa con 15 dosi di cocaina, arrestato A folle velocità da Gravina ad Aci Castello, pusher in fuga arrestato dai carabinieri: aveva in auto 38 dosi di cocaina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In bici a -30 gradi nella steppa mongola: Armando Costantino resiste all’inverno più estremo del mondo; Ben-Essere in Bicicletta: a Cesiomaggiore un ciclo di incontri dedicato a ciclisti e appassionati; San Lorenzo, in Psichiatria il 22enne che ha preso a pugni la donna in bici col figlio: aveva aggredito altre donne; Esplorare le città in bici: il cicloturismo urbano alla Fiera del Cicloturismo. Ikea, consegne a casa anche in bici (ma solo con pacchi sotto i 30 kg): Firenze è la prima in Toscana a sperimentarleA Firenze, Ikea offre la possibilità di effettuare consegne a domicilio ecosostenibili. Non solo attraverso i suoi furgoni elettrici, ma da ottobre scorso anche con il delivery in bicicletta, come ... corrierefiorentino.corriere.it Più pedali, più guadagni: Firenze premia fino a 30 euro al mese chi va a scuola o a lavoro con la biciPedala, Firenze ti premia: così il Comune di Firenze vira al green e annuncia i primi incentivi dedicati all’uso delle bici con un progetto che prevede fino a 20 centesimi per chilometro percorso e ... greenme.it Il pusher albanese tradito da due biciclette trainate a mano. La Polizia locale sequestra 17 dosi di stupefacente. - facebook.com facebook