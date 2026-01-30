Ruba al supermercato con la tecnica della birra colto sul fatto minaccia e insulta i clienti | denunciato

Un uomo di 57 anni, residente a Como, è stato denunciato dopo aver tentato di rubare al supermercato con la tecnica della birra. È stato colto sul fatto mentre minacciava e insultava i clienti presenti. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, ora dovrà rispondere di furto aggravato e minacce.

Il complice paga solo una birra, lui nasconde la merce sotto il giubbotto. Scoperto alle casse, reagisce con insulti e minacce È stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e minacce un uomo di 57 anni, italiano e residente a Como, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri all’interno di un supermercato di via Magenta, dove sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia in seguito alla segnalazione di un furto. Secondo quanto ricostruito, il 57enne era entrato nel punto vendita insieme a un complice.🔗 Leggi su Quicomo.it

Un uomo di 57 anni è stato fermato ieri nel supermercato di Como mentre cercava di rubare con un complice.

