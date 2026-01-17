Mura sotto la lente di ingrandimento Parte la gara per il San Colombano

Le Mura di San Colombano sono al centro di un’attenta analisi da parte del comitato scientifico, che ha valutato lo stato attuale e i progetti futuri di tutela e valorizzazione del monumento. Nell’ultimo incontro, sono stati condivisi aggiornamenti sui lavori in corso e sulle iniziative pianificate, segnando un passo importante nel processo di conservazione e sviluppo di questo patrimonio storico della città.

Le Mura sotto la lente di ingrandimento con il lavoro del comitato scientifico. Nell'ultimo incontro il comitato ha fatto il punto su tutti i progetti in corso e in programma riguardanti il principale bene monumentale della città. Oltre ai componenti del comitato erano presenti gli uffici comunali e i tecnici coinvolti, a conferma di un dialogo costante e operativo tra indirizzo scientifico e azione amministrativa. Il Comitato scientifico, istituito nel 2023 per volontà della giunta guidata dal sindaco Mario Pardini, rappresenta un supporto strategico fondamentale per l'amministrazione comunale nelle scelte legate alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione delle Mura urbane.

