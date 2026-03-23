Copagri Benevento esprime solidarietà e vicinanza alla Cantina Sociale di Solopaca, colpita da un furto che ha causato una grave perdita economica in un momento già particolarmente difficile per il settore vitivinicolo.L’episodio colpisce una realtà storica del Sannio, punto di riferimento per numerosi viticoltori e per l’intera filiera territoriale, già impegnata a fronteggiare rincari, contrazione dei margini e criticità di mercato. “Quanto accaduto alla Cantina Sociale di Solopaca è un fatto grave, che colpisce non solo una struttura produttiva, ma un presidio economico e sociale fondamentale per l’intero territorio”, dichiara il presidente di Copagri Benevento Concetta Tazza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Furto alla Cantina Sociale di Solopaca, la solidarietà di Copagri Benevento

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