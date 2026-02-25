Copagri Benevento al Palavetro di Pietrelcina il VII Congresso Provinciale | focus su filiere e competitività

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà venerdì 27 febbraio 2026, a partire dalle ore 9:30, presso il Palavetro di Pietrelcina, il VII Congresso Provinciale di Copagri Benevento, promosso dalla Copagri – Confederazione Produttori Agricoli – Sezione Provinciale di Benevento. L’appuntamento, dal titolo “Il Sannio che Produce – Strategie per crescita, filiere e competitività”, rappresenta un momento centrale di confronto sulle prospettive di sviluppo del comparto agricolo sannita, sulle strategie di rafforzamento delle filiere e sulle opportunità di crescita e competitività del territorio. I lavori congressuali si apriranno alle ore 9:00 con l’accoglienza dei delegati. Alle 9:30 è prevista l’apertura ufficiale con la relazione introduttiva del Presidente Regionale Copagri, Salvatore Ciardiello. A seguire, alle ore 10:00, i saluti istituzionali del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone. Parteciperà ai lavori anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura della Regione Campania, Mariacarmela Serluca, a conferma del dialogo tra organizzazione e istituzioni sul futuro del settore primario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

