Ferito a colpi di pistola sulla ciclabile in manette il presunto responsabile

La polizia di Prato ha arrestato ieri un uomo sospettato di aver sparato a un trentasettenne marocchino sulla ciclabile vicino al Bisenzio. L’uomo è stato fermato dopo alcune settimane di indagini e ora si trova in manette. L’agguato, avvenuto lo scorso 8 agosto, aveva lasciato il ferito con un colpo alla gamba.

La polizia di Stato di Prato ha arrestato ieri il presunto autore dell'agguato dello scorso 8 agosto scorso ai danni di un trentasettenne marocchino, raggiunto da un colpo di pistola a una gamba mentre si trovava sulla pista ciclabile adiacente il Bisenzio. Lo si apprende da una nota diramata.

