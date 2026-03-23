Milano, 23 marzo 2026 – Un’ultima testimonianza di affetto. Densa di commozione e arricchita, anche, da una memoria personale. A “svelare ” un aspetto nascosto del leader della Lega appena scomparso. Daniela Cantamessa, storica segretaria di Umberto Bossi, troppo addolorata per partecipare ai funerali a Pontida, ha voluto testimoniare il suo ricordo con il messaggio che ci ha inviato. Il sostegno. ''Ho lavorato accanto a Umberto Bossi per anni, come sua segretaria – ricorda Cantamessa – Il nostro è sempre stato un rapporto sincero, leale e schietto. Ma prima ancora del ruolo, c’è una cosa che per me conta più di tutto. In un momento molto difficile della mia vita, dopo la perdita di mio marito per SLA, è stato lui a chiamarmi per farmi lavorare alla Lega Nord i primi anni e anche con lui, dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Funerali di Umberto Bossi, la storica segretaria: “Da lui un gesto di comprensione vera alla morte di mio marito”

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