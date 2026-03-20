Domenica 22 marzo si terranno i funerali di Umberto Bossi a Pontida, presso la sede dei raduni della Lega e dello storico Giuramento del 1176. La famiglia ha deciso di celebrare l'evento in questo luogo simbolico, che rappresenta un punto di riferimento per il movimento leghista e per la storia della regione. La cerimonia coinvolgerà i membri del partito e i rappresentanti locali.

I funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 22 marzo a Pontida, in provincia di Bergamo. La scelta della famiglia di dare l’ultimo saluto al Senatur nella sede dello storico raduno che cementò la missione politica della Lega è stata presa per testimoniare la passione che legava il fondatore del Carroccio alla sua creatura politica e alla Padania. Il rito si svolgerà alle 14 presso l’abbazia di San Giacomo Maggiore. Il messaggio della famiglia di Umberto Bossi In un messaggio pubblico la famiglia di Umberto Bossi, che ha chiesto riservatezza in questi giorni di lutto, ha motivato la decisione di organizzare le esequie a Pontida... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Funerali di Umberto Bossi domenica 22 marzo a Pontida, il gesto della famiglia per la Lega e la Padania

Articoli correlati

Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Sognava la Padania ma fu convertito dall'Italia

Leggi anche: Umberto Bossi e quella domenica a Pontida di 33 anni fa

Tutti gli aggiornamenti su Funerali di Umberto Bossi domenica 22...

Temi più discussi: L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire; Vita e opere di Umberto Bossi, icona di un nord popolare fatto non solo di ampolle; Umberto Bossi è morto. Il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni; È morto il senatur Umberto Bossi.

Morto Umberto Bossi, i funerali domenica a PontidaI funerali del fondatore della Lega si terranno a Pontida domenica 22 marzo alle 14 nell’abbazia del monastero di San Giacomo. ecodibergamo.it

Bossi, funerali a Pontida: l’ultimo saluto nella sua terraPONTIDA – Sarà Pontida, luogo simbolo della storia della Lega, a ospitare l’ultimo saluto a Umberto Bossi. I funerali del fondatore del movimento si terranno domenica 22 marzo alle ore 14 nell’abbazia ... laprovinciadivarese.it

La decisione della #famiglia: i #funerali di Umberto Bossi verranno celebrati domenica 22 marzo, alle 14, a #Pontida - facebook.com facebook

Vita e opere di Umberto Bossi, icona di un nord popolare fatto non solo di ampolle. Il “vento del nord” saprà ancora riconoscersi nel suo fondatore, tributandogli l’ultimo vero funerale di massa della Seconda Repubblica - @maurizio_crippa x.com