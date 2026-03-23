Funerali Bossi urla contro Salvini e l’intervento della fidanzata Francesca Verdini | Sei un…

A Pontida, nel giorno dell’ultimo saluto a Umberto Bossi, il clima attorno all’arrivo di Matteo Salvini si è acceso all’improvviso, spezzando solo per qualche istante la compostezza di una cerimonia segnata dalla commozione di tanti militanti storici della Lega. Nello storico luogo delle adunate del Carroccio, la mattinata era cominciata in un’atmosfera tutto sommato ordinata, con volti noti, vecchi sostenitori del movimento e persone accorse per rendere omaggio al fondatore del partito. Le immagini mostrate dall’inviata del Tg La7, Raffaella Di Rosa, raccontavano inizialmente una situazione tranquilla. Salvini si è presentato tra la folla indossando una camicia verde, richiamo evidente a uno dei simboli più riconoscibili della prima stagione leghista, quella legata al secessionismo padano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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