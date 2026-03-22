Piccolo scontro tra Francesca Verdini e un militante leghista, che, in occasione dei funerali di Umberto Bossi a Pontida, ha urlato più volte: “ Salvini, ridacci la Lega “. La compagna del leader del Carroccio lo ha subito difeso: “Sei a un funerale, cafone. Vai, maleducato. Vattene a casa, cafone”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, Francesca Verdini difende Salvini da contestatore: "Sei a un funerale, cafone"

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