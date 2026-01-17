Giocattoli libri e dolci l’associazione New Deal porta gioia ai bimbi di Villa Bethania Christi

Lo scorso 18 dicembre, l’Associazione New Deal ha organizzato una raccolta di giocattoli, libri e dolci presso il Dipartimento DiGiES dell’Università. L’iniziativa, volta a sostenere i bambini di Villa Bethania Christi, ha coinvolto la comunità nella donazione di piccoli doni, contribuendo a portare un momento di gioia e solidarietà alle famiglie assistite.

Lo scorso 18 dicembre, l’Associazione New Deal ha promosso una straordinaria iniziativa di solidarietà presso il Dipartimento DiGiES dell’Università, con l’obiettivo di raccogliere giocattoli, libri e dolci da donare ai bambini di Villa Bethania Christi. L’evento ha rappresentato un momento di autentica partecipazione e sensibilità sociale, coinvolgendo studenti e membri della comunità accademica in un gesto concreto di vicinanza verso i più piccoli. L’atmosfera era quella di una grande famiglia, unita dal desiderio di portare un sorriso e un po’ di speranza a chi ne ha più bisogno. Nel pomeriggio di oggi, alcuni rappresentanti dell’Associazione hanno consegnato personalmente i doni raccolti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

