Il giovane che semina il panico tra le strade dello Sperone e i vagoni del tram | altra denuncia ma resta libero

Un giovane coinvolto in vari episodi di comportamento aggressivo nelle strade dello Sperone e sui mezzi pubblici, tra cui minacce con un coltello a bordo di un tram. Nonostante le numerose denunce, rimane attualmente libero. La sua vicenda evidenzia le difficoltà delle autorità nel gestire situazioni di disagio e comportamenti pericolosi, mantenendo comunque un quadro aggiornato sulla sua posizione e sulle azioni legali intraprese.

Nel giro di poche settimane avrebbe collezionato diverse denunce - l’ultima per avere minacciato una famiglia con un coltello a bordo di un tram vicino al Ponte Ammiraglio - ma lista di episodi che lo riguardano è decisamente più lunga, tanto da essersi guadagnato un provvedimento di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Semina il panico sul tram: spaventa i passeggeri e tenta di accoltellare una donna incinta

Leggi anche: Semina il panico sul tram a Palermo: spaventa i passeggeri e tenta di accoltellare una donna incinta

