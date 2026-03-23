Frontale tra un' Audi e un Mercedes | due feriti e traffico in tilt

Lo schianto oggi 23 marzo alle 15 alla Stanga. Hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle lamiere. Indagini in corso da parte della Polizia locale Grave incidente stradale oggi 23 marzo alle 15 alla Stanga a Padova. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di un paio di automobilisti ricoverati in ospedale in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi, un'Audi A1 proveniente dalla Stanga, all'altezza di via Grassi si è schiantata frontalmente contro una Mercedes Gla che procedeva nel senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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