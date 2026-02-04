Frontale tra due auto | 4 feriti e traffico in tilt

Questa sera a Camposampiero un frontale tra due auto ha causato quattro feriti e ha paralizzato il traffico. Sotto la pioggia, le vetture si sono scontrate in modo violento. I soccorritori sono arrivati subito sul posto, ma i danni sono stati seri. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i rilievi continuavano. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma la scena ha fatto temere il peggio.

E' successo oggi 4 febbraio alle 18,45 in via Guizze Basse a Rustega di Camposampiero. Coinvolta una Peugeot con due persone di Zero Branco (Treviso) e una Polo. Un coinvolto trasportato a Padova in elisoccorso Sfiorata la tragedia, l'ennesima, a Camposampiero. Sotto una fitta pioggia nel tardo pomeriggio di oggi, 4 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto. Il bilancio dello schianto è di quattro feriti di cui uno trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso. Coinvolte una Peugeot 208 con a bordo una coppia di Zero Branco (Treviso) e una Volkswagen Polo con due occupanti di Santa Giustina in Colle.

