Il Latina batte il Renate 2-1 in una partita di Coppa Italia Serie C giocata al “Città di Latina”. La squadra di casa si trova sotto di un gol, ma riesce a pareggiare e poi a trovare il gol della vittoria negli ultimi minuti. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con i tifosi che hanno esultato per la rimonta nel finale.

Latina ha superato il Renate per 2-1 in una gara di Coppa Italia Serie C che si è decisa negli ultimi minuti, regalando ai tifosi una rimonta emozionante al “Città di Latina”. Il match, giocato domenica 30 gennaio 2026, ha visto i padroni di casa passare in svantaggio già al 22’ con un gol del Renate, ma hanno ribaltato il risultato grazie a due reti consecutive nel finale. Il pareggio è arrivato al 78’ grazie a un colpo di testa di un attaccante di casa, che ha trovato la rete dopo un corner ben calciato. Il definitivo 2-1 è invece arrivato al 90’+4, con un tiro da fuori area che ha sorpreso il portiere avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina supera Renate in rimonta: tripla sfida in Coppa Italia Serie C con reti decisive nel finale

Approfondimenti su Latina Renate

Il Renate si prepara ad affrontare il Latina nella semifinale di Coppa Italia di Serie C.

Nella semifinale di Coppa Italia di Serie C, il Renate affronterà il Latina, risultato del sorteggio trasmesso in diretta su Sky.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Latina Renate

Argomenti discussi: Il Latina supera il Renate e vola in finale di Coppa Italia Lega Pro; Coppa Italia | Sarà Latina-Potenza la finale: eliminate Renate e Ternana; Serie C: Brescia, che crollo. Ravenna, tre punti d'oro, il Benevento ritenta la fuga; Fondi Fesr 2021-2027: Latina supera i target UE: appaltati lavori per oltre 10 milioni di euro.

Latina-Renate: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Latina-Renate del 28 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C ... calciomagazine.net

Coppa Italia Serie C, Latina in finale: ora occhi su Potenza-TernanaLatina batte Renate 2-1 e conquista la finale di Coppa Italia Serie C. Attesa per la seconda finalista tra Potenza e Ternana. ternananews.it

Questo weekend, i quarti di finale di Coppa Italia di serie A di Hockey Inline, decideranno le tre squadre che si uniranno ai Fox Legnaro in semifinale! Leggi l'articolo completo: https://www.fisr.it/news/21274-quarti-di-finale-di-coppa-italia-la-serie-a-di-hockey - facebook.com facebook

Coppa Italia Women, #Milan beffato dalla #Fiorentina all'ultimo: il resoconto del match #SempreMilan x.com