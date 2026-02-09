Perturbazioni atlantiche in serie | ancora piogge e rovesci su Rimini per gran parte della settimana
La pioggia non molla e continua a colpire Rimini. Dopo le forti precipitazioni di lunedì, stamattina si registra una breve pausa, ma le previsioni indicano che le perturbazioni atlantiche torneranno nei prossimi giorni. La situazione resta difficile per chi deve spostarsi e per le attività all’aperto.
Prosegue il periodo perturbato e relativamente mite per la Romagna. Dopo le piogge occorse durante la giornata di lunedì, si assisterà ad una temporanea pausa dei fenomeni durante la giornata di martedì. A fare il punto sulla situazione meteo è l'esperto Gaetano Genovese di 3bmeteo.com. “Tra.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Perturbazioni Atlantiche
Meteo, in arrivo una serie di perturbazioni atlantiche in settimana: possibili piogge, rovesci e temporali anche nel Foggiano
La settimana inizia con il cielo coperto e il rischio di piogge in tutta la Puglia.
Perturbazioni atlantiche sulla Puglia: settimana nel segno della pioggia
La pioggia torna a colpire la Puglia.
Ultime notizie su Perturbazioni Atlantiche
Argomenti discussi: Raffica di perturbazioni atlantiche in arrivo; Perturbazioni atlantiche sulla Puglia: settimana nel segno della pioggia; Previsioni AbruzzoMeteo: La prima di una nuova serie di perturbazioni atlantiche di Febbraio favorirà un nuovo peggioramento anche sulle nostre regioni centrali, specie sul settore tirrenico e appenninico; Atlantico no stop: nuovo ciclone al sud Italia.
Perturbazioni atlantiche sulla Puglia: settimana nel segno della pioggiaLe previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: martedì schiarite momentanee, poi torna il maltempo. Temperature in calo, con massime intorno ai 13 gradi ... brindisireport.it
Meteo, in arrivo una serie di perturbazioni atlantiche in settimana: possibili piogge, rovesci e temporali anche nel FoggianoAnche la nuova settimana sarà all'insegna dell'instabilità, con temperature in calo da Foggia a Lecce, dove le massime si fermeranno intorno ai 13° C ... foggiatoday.it
Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso il Mediterraneo e l’Italia, responsabili di numerose fasi di maltempo. In assenza di un campo di alta pressione, anche questa nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni spesso pertu facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.