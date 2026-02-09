Perturbazioni atlantiche in serie | ancora piogge e rovesci su Rimini per gran parte della settimana

Da riminitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia non molla e continua a colpire Rimini. Dopo le forti precipitazioni di lunedì, stamattina si registra una breve pausa, ma le previsioni indicano che le perturbazioni atlantiche torneranno nei prossimi giorni. La situazione resta difficile per chi deve spostarsi e per le attività all’aperto.

Prosegue il periodo perturbato e relativamente mite per la Romagna. Dopo le piogge occorse durante la giornata di lunedì, si assisterà ad una temporanea pausa dei fenomeni durante la giornata di martedì. A fare il punto sulla situazione meteo è l'esperto Gaetano Genovese di 3bmeteo.com. “Tra.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

