Alle elezioni comunali in Francia, la destra ha ottenuto risultati significativi al primo turno. Il Rassemblement national, guidato da Jordan Bardella e Marine Le Pen, ha confermato diversi sindaci nelle città già amministrate, con alcuni eletti nuovamente senza bisogno di ballottaggio. I risultati hanno mostrato una forte presenza della formazione di destra nelle amministrazioni locali, con conferme in più località.

Marcia trionfale della destra al primo turno delle Comunali in Francia. Rassemblement national, guidata da Jordan Bardella e Marine Le Pen, ottiene solide conferme nelle città che già amministra, alcuni sindaci uscenti sono stati infatti rieletti già al primo turno. Dove ha già governato, la destra esce vincente. A Perpignan Louis Aliot vince un nuovo mandato con oltre il 51%. RN è andata bene anche in alcune grandi città e spera nel secondo turno: a Marsiglia il candidato Franck Allisio ha ottenuto il 34,3%, poco distante dal sindaco uscente Benoît Payan, esponente della sinistra. Se al secondo turno dovesse ottenere il sostegno dell’elettorato della destra tradizionale, potrebbe contendere seriamente la guida della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marcia trionfale di Bardella e Le Pen alle comunali in Francia: tutti i sindaci di destra confermati al primo turno

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