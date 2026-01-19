Morto dopo operazione per dimagrire | Gravi errori da parte del chirurgo

Durante il processo a carico del chirurgo Stefano Cristiano, si sono approfondite le responsabilità relative alla morte di Francesco Di Vilio, avvenuta dopo un intervento di chirurgia bariatrica. Il consulente medico della Procura, Giovanni Gallotta, ha evidenziato gravi errori medici, sottolineando l’importanza di un'accurata valutazione e di procedure sicure in interventi di questo tipo.

