Morto dopo operazione per dimagrire | Gravi errori da parte del chirurgo
Durante il processo a carico del chirurgo Stefano Cristiano, si sono approfondite le responsabilità relative alla morte di Francesco Di Vilio, avvenuta dopo un intervento di chirurgia bariatrica. Il consulente medico della Procura, Giovanni Gallotta, ha evidenziato gravi errori medici, sottolineando l’importanza di un'accurata valutazione e di procedure sicure in interventi di questo tipo.
Gravi errori medici. Lo ha confermato il consulente medico della Procura Giovanni Gallotta sentito nel corso del processo a carico del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano, accusato di omicidio colposo per colpa professionale in relazione alla morte di Francesco Di Vilio, nonché di lesioni.🔗 Leggi su Casertanews.it
