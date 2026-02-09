Morto dopo interventi per dimagrire lo specialista ripercorre il dramma di Francesco

Dopo un intervento per dimagrire, Francesco è morto poco dopo. Lo specialista Bruno Di Filippo ricostruisce il dramma e punta il dito sugli errori commessi subito dopo l’operazione. Secondo il consulente della Procura, quei problemi si sarebbero potuti individuare fin dall’inizio.

Il consulente Di Filippo chiarisce gli errori medici in cui sarebbe incorso l'imputato Cristiano accusato dell'omicidio colposo di Di Vilio e delle lesioni provocate ad Angela Iannotta Gli errori medici sarebbero stati ravvisabili nell’immediato post operatorio. Non ha dubbi Bruno Di Filippo, ordinario all’Università Federico II ed esperto in medicina e chirurgia, sentito quale consulente tecnico della Procura nel procedimento a carico del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano, accusato dell’omicidio colposo di Francesco Di Vilio e di lesioni colpose nei confronti di Angela Iannotta. Alla prossima udienza sarà sentito un altro perito, Gaetano Buonocore, che riferirà sempre su Francesco Di Vilio.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Pignola si continua a vivere un dramma senza fine dopo l'incidente che ha causato la morte di Giulio Nappi, 51 anni, e ora anche di Francesco, un bambino di appena 9 anni.

