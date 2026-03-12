Durante MarketingFest 2026, la Fondazione Re Manfredi assegnerà il Premio Re Manfredi al professore Francesco Giorgino. La cerimonia si svolgerà nell’ambito dell’evento dedicato al settore del marketing, dove verrà riconosciuto il suo contributo. La decisione è stata comunicata dalla stessa fondazione, che ha scelto di premiare il professore per il suo lavoro nel campo.

La Fondazione Re Manfredi annuncia che al prof. Francesco Giorgino sarà attribuito il Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” alla Comunicazione, in una edizione speciale, durante la seconda giornata di MarketingFest 2026 (venerdì 20 marzo, a Manfredonia presso il Regiohotel Manfredi) al termine del suo speech delle ore 15:30. Francesco Giorgino, figura di riferimento nel giornalismo e nella ricerca accademica, viene riconosciuto per la capacità di coniugare una straordinaria professionalità in un variegato percorso multidisciplinare che lo ha reso un’eccellenza italiana dello storytelling. Partito dalla Puglia, ha costruito una... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesco Giorgino riceverà il Premio Re Manfredi a MarketingFest 2026

Articoli correlati

Piero Cassano riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026 al Press Golden Gala di SanremoIn occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lunedì 23 febbraio alle ore 20.

“XXI Secolo” torna su Rai1, il conduttore Francesco Giorgino: “Basta talk urlati, da noi parleranno i fatti”Terza edizione del programma di Rai1 con la Gen Z in studio, dati e chiavi interpretative per raccontare la complessità senza ridurla a slogan: “Tra...

Tutto quello che riguarda Francesco Giorgino

Argomenti discussi: XXXIV PREMIO GIORNALISTICO DEL LIONS CLUB AVEZZANO A PATRIZIA MORGANI, VOLTO NOTO DI RAINEWS24.

Francesco Giorgino riceverà il Premio Re Manfredi a MarketingFest 2026La Fondazione Re Manfredi annuncia che al prof. Francesco Giorgino sarà attribuito il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi alla Comunicazione, in una edizione speciale, durante la seconda ... ilsipontino.net

PREMIO Francesco Giorgino riceverà a Manfredonia il Premio Internazionale di Cultura Re ManfrediGiorgino rappresenta da anni un punto di riferimento nel racconto dell’attualità e nei processi di comunicazione. statoquotidiano.it