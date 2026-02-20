serena brancale riceve il premio lunezia per sanremo 2026

"Nell'impegno di una sola scelta indichiamo l'opera di Serena Brancale" dichiara Stefano De Martino, "un'opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria" aggiunge A pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo, come ogni anno, viene consegnato uno dei premi più importanti, il “Premio Lunezia per Sanremo 2026" che in questa edizione va a Serena Brancale per la sua opera “Qui con me”. E’ un riconoscimento molto importante che indica che la canzone di questa artista è un brano valido, avendo anche le migliori recensioni da parte dei giornalisti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

