L’Italia del basket femminile si prepara a giocare l’ultima partita contro il Senegal, dopo aver conquistato il pass per i Mondiali di Berlino. Andrea Capobianco ha sottolineato l’importanza di entrare in campo con determinazione, mentre Francesca Pasa ha affermato di sentire sempre la fiducia delle compagne. La sfida rappresenta l’ultimo step prima di completare il percorso verso il torneo internazionale.

Il giorno dopo è sempre quello più bello, anche se c’è ancora un pezzo del puzzle da inserire. L’Italia del basket femminile, raggiunto il pass per i Mondiali di Germania, anzi di Berlino, deve comunque disputare l’ultima partita con il Senegal. Poi, alla fine, sarà il tempo di pensare alle due arene berlinesi che ospiteranno la rassegna iridata, la Max Schmeling Halle (dove l’Italia del volley femminile fu Campione del Mondo nel 2002) e la Uber Arena, l’attuale maggiore arena berlinese. Andrea Capobianco ha così espresso i propri pensieri nel giorno di riposo prima della conclusiva Italia-Senegal: “ Un risveglio bellissimo perché logicamente le emozioni di questi giorni si sono sommate e hanno fatto sì che questo risveglio sia stato il più bello che potessi avere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Capobianco: “Col Senegal andare in campo con determinazione”. Francesca Pasa: “Sento sempre la fiducia delle compagne”

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