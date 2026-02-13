Francesca Albanese risponde a Francia e Germania | Video manipolato non ho mai detto ciò di cui mi accusano
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi, ha risposto alle accuse provenienti da Francia e Germania, spiegando che il video diffuso online è stato manipolato e che non ha mai pronunciato quelle parole contro Israele.
La relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese si trova al centro di una tempesta diplomatica internazionale: dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le sue dimissioni, accusandola di aver definito Israele “nemico comune dell’umanità” durante un intervento al forum internazionale di Al Jazeera a Doha del 7 febbraio. Ma la giurista italiana respinge con fermezza ogni accusa. Secondo il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, le dichiarazioni della relatrice avrebbero preso di mira Israele non solo come governo, ma come popolo e nazione. La Francia ha annunciato che chiederà formalmente le dimissioni di Albanese il 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’ONU. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La Francia contro Francesca Albanese, la replica della relatrice Onu: “Mai detto ciò di cui mi accusano” | VIDEO
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”.
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: “Da lei parole oltraggiose su Israele”. Lei: “Mai detto le cose di cui mi accusano”
La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Francesca Albanese: La Francia mi accusa con un video manipolato. Chieda scusa; Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; Da Francesca Albanese posizioni inadeguate: l'Italia come Francia e Germania; Israele, le parole di Francesca Albanese aprono un caso diplomatico e politico.
Francesca Albanese sulla richiesta francese di dimissioni: Mi si accusa di antisemitismo per un video manipolato. Ora il ministro chieda scusaLa relatrice Onu per la Palestina replica al ministro Barrot: Mi ha accusato di antisemitismo per frasi mai dette ... ilfattoquotidiano.it
Francesca Albanese: Contro di me dette cose diffamatorie. Mi sento sostenuta dall’OnuFrancesca Albanese nella sala stampa della Camera dei deputati, Roma, 3 febbraio 2026 (Foto ... msn.com
Hanno preso un discorso di tre minuti e mezzo, ne hanno isolato quattro parole e le hanno trasformate in un caso internazionale. Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, è finita in una vera e propria gogna. La Francia guida l’offen - facebook.com facebook
Roma e Berlino contro Francesca Albanese. Barrot e l’ombra lobby israeliane. @rantoniucci x.com