C’è un confine sempre più sottile tra critica e accanimento, e spesso viene superato con troppa facilità, soprattutto quando si tratta di artisti che scelgono di mettersi in gioco in modo diverso dal solito. È quello che è successo a Francesca Michielin, finita al centro di una pioggia di commenti feroci dopo un’esibizione che avrebbe dovuto rappresentare un momento di libertà espressiva e sperimentazione. Invece, ancora una volta, il dibattito si è trasformato in una valanga di giudizi, ironie e prese in giro che raccontano molto più di chi li scrive che di chi li riceve. Non dovrebbe indignarci il ballo di Francesca Michielin, ma le offese che la gente le rivolge. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Michielin ricoperta di insulti e derisa, il web la offende: non c’è limite al peggio, ecco cosa è successo

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