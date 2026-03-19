Giorgia Meloni al podcast di Fedez | al peggio non c' è limite il livello della politica sempre più tragicamente in basso

Giorgia Meloni è intervenuta recentemente al podcast di Fedez, attirando l'attenzione su un confronto tra politica e cultura. La premier ha commentato la situazione attuale del panorama politico, sottolineando con durezza il livello della classe dirigente e il clima generale in Italia. La sua presenza nel podcast ha suscitato discussioni e reazioni, portando alla luce le opinioni della leader sui temi contemporanei.

Mentre il mondo è in fiamme, Giorgia Meloni va al podcast di Fedez Nei giorni scorsi, Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente di spicco della giularesca Destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoisraeliana e filobancaria, ha preso parte al Podcast del cantante musicalment. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Facciamo due conti. Giorgia #Meloni va da #Fedez a PulpPodcast. Fedez ha 13 milioni di follower. Elly #Schlein e Giuseppe #Conte NON vanno al podcast di Fedez, molto più seguito di un tg della #Rai e di tutti i quotidiani messi assieme. A proposito di #refe x.com