Insulti al figlio gay per strada Ecco cosa è accaduto durante il test di Striscia la notizia a Bologna | VIDEO

A Bologna, un test di Striscia la Notizia ha mostrato una scena forte: un padre insulta il proprio figlio gay per strada. La telecamera ha ripreso tutto, mentre alcune persone assistevano in silenzio. La vicenda sta facendo discutere sui social e tra i cittadini, che chiedono più rispetto e tolleranza. Tra commenti di chi vede un segno di speranza e chi invece condanna l’accaduto, la discussione si accende.

"Non tutto è perso. C'è ancora speranza in un mondo migliore"."Finalmente qualcuno che non si gira dall'altra parte"."Giocate facile a Bologna, città aperta e che accoglie". Sono tanti - anche se non unanimi - i commenti che leggono positivamente la riuscita dell'esperimento sociale che l'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha messo in atto per le vie del centro di Bologna. In cosa consisteva il test? Un attore assoldato dal programma di Antonio Ricci interpretava il ruolo del padre di un ragazzo omosessuale al quale si rivolgeva con violenza e disprezzo per il suo orientamento sessuale e il modo di vestire.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

