Il gigante buono venuto dal Nord | quando Bonagura faceva sognare Palermo con le sue imprese sul ghiaccio

Bonagura, il campione di ghiaccio nato nel Nord Italia, ha portato a Palermo entusiasmo e ricordi di vittorie sportive, grazie alle sue imprese sul ghiaccio negli anni Cinquanta e Sessanta. La sua presenza ha fatto sognare i palermitani, che ancora oggi ricordano le sue discese e le medaglie conquistate, anche se la neve e il bob sembrano lontani dalla città. Un particolare che resta impresso è stato il suo allenamento nel gelo delle montagne, portando a Palermo un’immagine di sport e passione che non si dimentica.

Palermo che sogna la neve, Palermo che tifa per il bob. Può sembrare un ossimoro, eppure tra gli anni Cinquanta e Sessanta anche all'ombra di Monte Pellegrino si parlava di discese sul ghiaccio e di medaglie olimpiche. Prosegue così il nostro viaggio amarcord tra i campioni degli sport invernali legati alla città: dopo le prime storie, tornano protagonisti due atleti di livello internazionale che hanno scritto pagine importanti del bob italiano. Il primo è Giacomo Conti, nato a Palermo nel 1918, ufficiale dell'Aeronautica Militare. Proprio l'Arma, già negli anni '50, aveva intuito l'affinità tra la guida del bob e il pilotaggio degli aerei, creando una propria squadra.