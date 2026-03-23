La scorsa settimana Francesca Cipriani a Storie al Bivio Weekend aveva raccontato di essere in crisi con il marito. Nell'ultima puntata è tornata nel programma e ha rivelato di essere tornata a casa, alla conduttrice ha detto che ci sono ancora delle cose in sospeso con Alessandro ma entrambi hanno sentito moltissimo la mancanza l'uno dell'altra. Durante l'ospitata la showgirl ha ricordato un doloroso momento della sua vita, quando è stata aggredita dal suo ex fidanzato. A Monica Setta ha detto che il ragazzo provò a toglierle la vita, una vicenda che l'ha non poco segnata. Cosa è successo? Francesca Cipriani ha fatto sapere che era un uomo violento, le mise le mani al collo per strangolarla e lei iniziò a vedere tutto nero. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Cipriani, l’ex ha tentato di ucciderla: “Ho sfiorato davvero la morte”

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