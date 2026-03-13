Durante la trasmissione “Storie al bivio” su Rai 2, Francesca Cipriani ha condiviso di aver tentato il suicidio e di essere stata salvata da un intervento chirurgico. La showgirl ha anche parlato della crisi con il marito, Alessandro Rossi, con cui si è sposata nel 2022, e ha descritto il momento difficile che sta attraversando.

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© Lawebstar.it - Francesca Cipriani: “Ho tentato il suicidio, il bisturi mi ha salvato”

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