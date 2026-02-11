Gres art parlare di sport attraverso l’arte con Fuoripista extra

A Bergamo, da lunedì 11 febbraio fino al 15 marzo, si può visitare la mostra “Fuoripista – arte, sport e inverno” negli spazi di gres art 671. L’esposizione presenta diverse opere che uniscono il mondo dello sport e dell’arte, con alcuni pezzi scelti per raccontare il legame tra le due discipline. Nella stessa sede, ogni sera, si può seguire in streaming le gare olimpiche e paralimpiche, visibili al gres café, creando così un ponte tra arte, sport e passione.

Bergamo. Dall'11 febbraio e fino al 15 marzo una selezione di opere di "Fuoripista – arte, sport e inverno" è allestita negli spazi ad accesso libero di gres art 671 a Bergamo e, nella fascia serale, streaming quotidiano delle gare olimpiche e paralimpiche al gres cafè. Lo sguardo della grande mostra collettiva che, da novembre a febbraio, ha accompagnato il pubblico fino all'apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, si trasforma dalla dimensione espositiva a quella della fruizione condivisa. Le opere, da oggetto di osservazione, diventano una presenza vicina al pubblico in momenti di incontro e di visione collettiva: dalle microstorie della neve, allestite in armadietti da spogliatoi, fino alla sezione sull'evoluzione delle tecnologie per gli sport invernali e delle architetture dei palazzetti per la pratica indoor.

