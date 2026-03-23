Forze dell’ordine sulle strade con gli studenti

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentacinque studenti di prima e seconda superiore a bordo delle gazzelle dei carabinieri, delle pantere della poliziotti, delle autopattuglie dei militari della Finanza e degli agenti della polizia locale, delle motovedette dei finanzieri del Roan, il Reparto operativo aeronavale delle Fiamme gialle di Como. È il progetto “On the road“. Si tratta di un’iniziativa educativa di rilievo nazionale realizzata, a livello territoriale, sotto il coordinamento istituzionale del prefetto di Lecco, Paolo Ponta. Da domani e per tutta la settimana 35 ragazze e ragazzi over 16 affiancheranno gli operatori impegnati nel sistema della sicurezza, del soccorso e della gestione delle emergenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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