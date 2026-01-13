Tivù Verità | Belpietro | Gli italiani stanno con le forze dell’ordine

Da laverita.info 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Belpietro analizza il gesto di solidarietà degli italiani nei confronti del vicebrigadiere Emanuele Marroccella. La generosità e il rispetto dimostrati dalla popolazione riflettono un atteggiamento di sostegno alle forze dell’ordine, confermando il loro ruolo fondamentale nella società. Un momento di riconoscimento che evidenzia l’affinità tra cittadini e istituzioni, in un contesto di reciproca fiducia e rispetto.

Maurizio Belpietro commenta la generosità e l’affetto dimostrato dagli italiani nei confronti del vicebrigadiere Emanuele Marroccella. La raccolta fondi della «Verità» ha già raccolto 238.000 euro in quattro giorni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Belpietro: «Gli italiani stanno con le forze dell’ordine»

