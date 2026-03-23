Con l’arrivo del Capitolo 7 Stagione 2, Fortnite continua a rinnovarsi con aggiornamenti e contenuti pensati per mantenere alto l’interesse della community. Il titolo di Epic Games ha costruito la propria identità su un equilibrio tra costruzione, sparatorie e collaborazioni con la cultura pop, evolvendosi costantemente nel tempo. Tra le novità più discusse emergono ora alcune indiscrezioni su una modalità completamente inedita. L’idea di un cambiamento così radicale ha già acceso il dibattito tra i giocatori. Secondo varie fonti, il gioco potrebbe introdurre una modalità Deathmatch a squadre in prima persona. Si tratterebbe di una trasformazione significativa rispetto alla classica visuale in terza persona che ha sempre caratterizzato Fortnite. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Fortnite: Una modalità Deathmatch in prima persona arriverà presto

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