Iran | Pahlavi ' non siamo soli sostegno internazionale arriverà presto'

Reza Pahlavi, figlio dello Scià deposto e figura di spicco nelle proteste in Iran, ha dichiarato su X che il sostegno internazionale al paese arriverà presto. La sua affermazione sottolinea la speranza di un riconoscimento e di un supporto più ampio da parte della comunità globale in un momento di crescente mobilitazione. La situazione in Iran rimane al centro dell’attenzione internazionale, con molte aspettative sul futuro.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non siamo soli, il sostegno internazionale arriverà presto". Lo ha scritto su X Reza Pahlavi, figlio in esilio dello Scià deposto e uno dei principali leader delle proteste in Iran. Rivolgendosi al popolo iraniano, ha aggiunto: "Presto chiederemo la restituzione del nostro Paese alla Repubblica Islamica. Khamenei e il suo regime hanno subito duri colpi da voi e non dobbiamo permettere loro di riprendersi". Pahlavi ha anche chiesto alle ambasciate e ai consolati iraniani in tutto il mondo di "decorarli con la bandiera nazionale dell'Iran invece che con l'imbarazzante bandiera della Repubblica islamica".

