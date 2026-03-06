Una nuova modalità molto nota ai fan potrebbe presto essere introdotta in Mario Kart World, suscitando molto interesse tra gli appassionati. La questione sta diventando oggetto di discussione tra i giocatori, che attendono conferme ufficiali sulle eventuali novità. Al momento, non ci sono comunicazioni da parte degli sviluppatori e le voci continuano a circolare online. La community resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Una possibile novità in arrivo per Mario Kart World sta facendo discutere la community dei fan. Alcuni utenti hanno infatti individuato un dettaglio curioso in un contenuto ufficiale pubblicato da Nintendo, che potrebbe anticipare l’introduzione di una modalità multiplayer molto conosciuta dai giocatori storici della serie. L’indizio è emerso all’interno di un post di My Nintendo dedicato alla Mario Kart World Open Series, un evento competitivo programmato tra il 5 e il 25 marzo. Il post conteneva diverse immagini pensate per mostrare le regole settimanali del torneo, ma uno screenshot del menu di gioco ha attirato immediatamente l’attenzione dei fan più attenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Mario Kart World riceverà presto una modalità aggiuntiva molto nota ai fan “storici”?

Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano la classifica giapponese, PS5 arrancaNel pieno della settimana cruciale per gli acquisti natalizi, il mercato giapponese dei videogiochi parla chiarissimo: Nintendo Switch 2 e Mario Kart...

Mario Kart World sfreccia a tutta birra: è il capitolo della serie venduto più velocemente in GiapponeMario Kart World sta riscrivendo la storia della serie, almeno sul mercato giapponese, visto che il nuovo capitolo Nintendo ha fatto segnare un...

Mario Kart World – Rembobinage salvateur

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mario Kart World.

Temi più discussi: Mario Kart World potrebbe ricevere presto una modalità aggiuntiva storica; Mario Kart World riceverà presto una modalità aggiuntiva molto nota ai fan storici?; Nintendo Switch 2 da 256GB + 2 Joycon e Mario Kart World in super offerta; Vale la pena comprare Switch 2? Ecco 5 giochi che fanno davvero la differenza.

Mario Kart World potrebbe ricevere presto una modalità aggiuntiva storicaSembra che Mario Kart World sia in procinto di ricevere una modalità di gioco aggiuntiva in multiplayer, che pare sia trapelata direttamente da parte di Nintendo, dunque sembra trattarsi di una questi ... msn.com

I fan credono che Mario Kart World riceverà presto un DLC, con nuovo personaggioIl mondo Nintendo è in fermento dopo una serie di indizi che fanno pensare a un’imminente espansione di Mario Kart World, il titolo di lancio di Nintendo Switch 2. Tutto nasce dai dati dell’app ... game-experience.it

Mario Kart World potrebbe ricevere presto una modalità aggiuntiva 'storica' x.com

Vuoi dire che con la Nintendo Switch 2 a 489,99 euro, con inclusi: Mario Kart World, la Carrera mini radiocomando e il peluche da collezione…non ti vieni a fare un giro Non perderti questa e tutte le altre offerte delle promo in corso. Fino al 4 marzo in tutti gli - facebook.com facebook