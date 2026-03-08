In Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli poi le Ferrari

In Australia, durante il primo Gran Premio del campionato di Formula 1 2026, George Russell ha conquistato la vittoria, seguito da Antonio Antonelli. Le Ferrari, con Leclerc, si sono posizionate terze, mentre Lewis Hamilton e Lando Norris hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione. La gara si è svolta a Melbourne, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Terzo posto per Leclerc davanti a Hamilton e Norris MELBOURNE (AUSTRALIA) - George Russell vince il Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il britannico conferma la pole position conquistata nella giornata di ieri e precede di 2"9 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Dietro a una Mercedes imprendibile c'è la Ferrari. Approfittando del ritiro per un problema al motore di Isack Hadjar, scattato dalla terza casella, Charles Leclerc è terzo (+15"5) e Lewis Hamilton è quarto a (16"1). McLaren in grande difficoltà. Il campione del mondo Lando Norris termina quinto a oltre 40 secondi dalle Mercedes, mentre Oscar Piastri va a muro in curva 4 nel giro di ricognizione e non si presenta nemmeno in griglia di partenza.