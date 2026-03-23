Forbidden Fruit anticipazioni 24 marzo | Yildiz torna a casa di Halit Yigit non firma l' annullamento
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica e, al giovedì, anche in prima serata. Nell' episodio di martedì 24 marzo i protagonisti continueranno a subire le conseguenze del caos creato da Sahika; in particolare Yigit ed Erim, entrambi arrabbiati con la madre Ender. Intanto Halit convince Zehra a procedere con l'annullamento delle nozze con Yigit, ma il, ragazzo farà una mossa che spiazzerà tutti. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda alle 14. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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