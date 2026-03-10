Forbidden Fruit anticipazioni 11 marzo | il vero Halitcan torna a casa Halit si pente con Yildiz

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, il vero Halitcan torna a casa e si confronta con Yildiz, mentre il mistero sul bambino di Yildiz viene finalmente svelato. La serie turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio su Canale 5 si concentra sui rapporti tra i personaggi principali e sui loro sentimenti. La puntata promette di rivelare dettagli importanti sulla trama.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Finalmente, si scioglie il mistero sul bambino di Yildiz. Nell' episodio di mercoledì 11 marzo di Forbidden Fruit infatti, grazie a un test di maternità e all'intervento di Ender, Yildiz e Halit scopriranno dove si trova la famiglia che ha il vero Halitcan e riusciranno a riportarlo a casa; Halit si dimostrerà molto pentito nei confronti di Yildiz e le farà una proposta che lei, però, non accetterà. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti Leyla ha suggerito a Yildiz di effettuare un test di maternità, ipotizzando uno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

