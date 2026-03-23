Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica su Canale 5. La serie infatti, va ora in onda per tutta la settimana, con raddoppio al giovedì in prima serata. Nell' episodio di lunedì 23 marzo Halit scatenerà la sua rabbia sia contro Lila che contro Sahika, che ha rivelato i segreto a tutti il segreto di Ender e la verità riguardo Yigit. Intanto, qualcosa di sconvolgente sta per succedere a Leyla. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 23 marzo: Halit caccia Sahika e rivuole Yildiz a casa

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