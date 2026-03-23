fondi strutturali europei la sfida della capitalizzazione per ottenere risultati duraturi

Roma, 23 marzo 2026 – C'è un problema ricorrente nella gestione dei fondi strutturali europei: i progetti nascono, producono risultati, e poi si esauriscono. Scaduto il finanziamento, le esperienze accumulate rischiano di restare nei cassetti, i partenariati si sciolgono e le comunità locali si ritrovano con poco più di un report finale. Eppure non deve essere necessariamente così. Nel vocabolario della politica di coesione europea esiste un concetto che prova a rompere questo schema: la capitalizzazione. L'idea, in sé, è semplice. I risultati prodotti da un progetto – strumenti metodologici, modelli di governance, buone pratiche, dati – non vengono abbandonati al termine del ciclo di finanziamento, ma vengono riutilizzati, adattati e trasferiti ad altri contesti o integrati nelle politiche pubbliche locali, regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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