La truffa sui fondi del Pnrr | documenti falsi per ottenere finanziamenti
Una recente indagine della Guardia di Finanza ha smascherato una frode legata ai fondi del PNRR, in cui sono stati presentati documenti contabili falsificati per ottenere finanziamenti pubblici. La scoperta evidenzia le criticità nel controllo delle richieste di contributo e la necessità di un monitoraggio più rigoroso per tutelare le risorse destinate allo sviluppo del paese.
Hanno ottenuto finanziamenti pubblici presentando documenti contabili artefatti. Una truffa sui fondi del Pnrr che è stata scoperta dalla guardia di finanza. Le fiamme gialle, così, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di tre persone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
