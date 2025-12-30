La truffa sui fondi del Pnrr | documenti falsi per ottenere finanziamenti

Una recente indagine della Guardia di Finanza ha smascherato una frode legata ai fondi del PNRR, in cui sono stati presentati documenti contabili falsificati per ottenere finanziamenti pubblici. La scoperta evidenzia le criticità nel controllo delle richieste di contributo e la necessità di un monitoraggio più rigoroso per tutelare le risorse destinate allo sviluppo del paese.

Falsi bilanci e società inattive per ottenere fondi pubblici: sgominata la truffa per le risorse PNRR a Roma - Un sistema ingegnoso e ben orchestrato aveva permesso a tre persone e a una società di consulenza, di ottenere fondi pubblici del Pnrr, destinati alla transizione digitale delle imprese italiane, graz ... msn.com

Truffa con i fondi del Pnrr: perquisizioni anche in Puglia - Finanziaria di Treviso ha effettuato un sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura Europea di Venezia nei confronti di Flavio Zanarella, imprenditore padovano che si ... quotidianodipuglia.it

