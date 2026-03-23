Fondazione Barilla arriva a Torino con il Grand Tour del Libro del Risparmio

Dal 26 marzo al 9 aprile Via Lagrange accoglie il Grand Tour del Libro del Risparmio, l’installazione artistica realizzata per promuovere un uso più consapevole del cibo, i cui effetti possono tradursi in benefici per l’ambiente e per l’economia domestica delle famiglie.Il progetto di Fondazione Barilla ha l'obiettivo di offrire strumenti semplici e immediati per cambiare abitudini. Al centro c’è il Libro del Risparmio, la pubblicazione gratuita di Fondazione Barilla che raccoglie 120 azioni quotidiane per gestire meglio il cibo in casa, dalla spesa alla conservazione e che si trasforma, nell’installazione artistica, in un grande libro animato per tradurre i contenuti della guida in un’esperienza visiva accessibile a tutti: scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione immediata che invita a fermarsi e osservare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Il Grand Tour del Libro del Risparmio arriva a NapoliFondazione Barilla presenta il Grand Tour del Libro del Risparmio, un progetto artistico itinerante che porta nelle piazze italiane il messaggio...

Fondazione Barilla e spreco alimentare. Non si ferma il tour del risparmioDopo essere partito da Roma e aver attraversato alcune delle principali piazze italiane, il Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla...

Approfondimenti e contenuti su Fondazione Barilla

Temi più discussi: Fondazione Barilla arriva a Bari contro lo spreco alimentare; Cultura del cibo, Fondazione Barilla porta a Palermo il Libro del Risparmio; VIDEO | A Palermo sbarca il Libro del risparmio, l'installazione contro gli sprechi: Come ridurre i costi fino a 500 euro all'anno; A Palermo l'installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare.

Cultura del cibo, Fondazione Barilla porta a Palermo il Libro del RisparmioPALERMO (ITALPRESS) – Dopo aver già fatto tappa in sei importanti città italiane e aver coinvolto migliaia di persone nelle piazze, il Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla arriva o ... msn.com

A Palermo l'installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentarePALERMO (ITALPRESS) - 'Si tratta di un'installazione artistica che riprende il libro del risparmio pubblicato l'anno scorso da Fondazione ... notizie.tiscali.it

A Palermo l'installazione di Fondazione Barilla contro lo spreco alimentare PALERMO (ITALPRESS) - "Si tratta di un'installazione artistica che riprende il libro del risparmio pubblicato l'anno scorso da Fondazione Barilla è un libro nato, grazie a una collaboraz facebook

Fondazione Barilla a Palermo per promuovere la cultura del cibo più consapevole. Dal 20 al 27 marzo in piazza Castelnuovo il Grand tour del Libro del Risparmio #ANSA x.com