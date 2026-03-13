fondazione barilla e spreco alimentare non si ferma il tour del risparmio

Il Grand Tour del Libro del Risparmio, promosso dalla Fondazione Barilla, ha raggiunto Bologna dopo aver toccato Roma e diverse piazze italiane. L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare cittadini e famiglie sul problema dello spreco alimentare. La iniziativa continua il suo percorso attraverso varie città italiane, con l’intento di promuovere pratiche di risparmio e riduzione degli sprechi nel settore alimentare.

Dopo essere partito da Roma e aver attraversato alcune delle principali piazze italiane, il Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla ha fatto tappa a Bologna, proseguendo il suo viaggio lungo la Penisola per sensibilizzare cittadini e famiglie contro lo spreco alimentare. L’iniziativa è approdata a pochi passi dall’Archiginnasio, l’antica sede dell’Università di Bologna, dove ha preso vita l’installazione del grande libro animato (nella foto) che ha invitato cittadini e studenti a guardare il cibo con occhi nuovi, diffondendo informazioni preziose per compiere scelte più consapevoli, anche attraverso la possibilità di scaricare, tramite un Qr code, l’opuscolo che la Fondazione ha dedicato al risparmio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

