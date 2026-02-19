Il Grand Tour del Libro del Risparmio arriva a Napoli

La Fondazione Barilla ha lanciato il Grand Tour del Libro del Risparmio, dopo aver deciso di portare il suo messaggio nelle piazze di Napoli. La iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini contro lo spreco alimentare, spiegando come ridurre gli sprechi possa aiutare a risparmiare denaro e migliorare il benessere sociale. Il tour include laboratori, incontri e esposizioni che coinvolgono le comunità locali, con l’obiettivo di promuovere pratiche più sostenibili. La tappa partenopea si svolge nel centro storico, attirando numerosi passanti.

Fondazione Barilla presenta il Grand Tour del Libro del Risparmio, un progetto artistico itinerante che porta nelle piazze italiane il messaggio della lotta allo spreco alimentare come leva di risparmio economico e sociale.A un anno dal lancio de "Il Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa", già scaricato da oltre un milione di persone, Fondazione Barilla ha ora deciso di portare in alcuni dei luoghi più famosi d'Italia i messaggi contenuti nella pubblicazione gratuita, che dimostra come una famiglia, con un approccio più consapevole in cucina, possa arrivare a risparmiare oltre a 500 euro all'anno.