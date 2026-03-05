Il mister del Como 1907, Cesc Fabregas, ha parlato prima della partita contro il Cagliari, sottolineando l'importanza di prepararsi al meglio per affrontare la trasferta. Ha evidenziato alcuni aspetti della squadra e le sfide che si aspetta di trovare sul campo. La squadra si sta concentrando per la gara, che si svolgerà in trasferta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Archiviato il pareggio in Coppa Italia contro l’Inter, il Como 1907 torna a focalizzarsi sul campionato di Serie A. La squadra lariani si prepara a affrontare il Cagliari sabato prossimo, in quella che sarà una gara cruciale per il prosieguo della stagione. La ventottesima giornata di campionato si prospetta intensa e piena di emozioni. In conferenza stampa, Cesc Fabregas, centrocampista di spicco del Como, ha condiviso le sue aspettative per questa importante sfida. Fabregas ha analizzato il match, evidenziando le similitudini con la partita di andata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Como 1907 in trasferta a Cagliari: le dichiarazioni di mister Cesc Fabregas.

Gilardino, ecco le dichiarazioni del mister dopo il match Cagliari PisaLE PAROLE – «Sensazioni molto buone, soprattutto per come la squadra ha cominciato la partita.

Como-Milan, Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocatiDopo gli ultimi due pareggi consecutivi con Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo già domani sera, contro...

Approfondimenti e contenuti su Cesc Fabregas.

Temi più discussi: Coppa Italia, la finale si decide a San Siro dopo il pari con l'Inter al Sinigaglia; Serie A, tegola nella rosa del Como 1907. Mister Cesc Fabregas dovrà rinunciare ad un esterno d'attacco per un lungo periodo; Semifinale di Coppa Italia, primo round al Sinigaglia: alle 21 Como-Inter; Buone notizie per l'Inter: Fabregas perde un titolarissimo, defezione dell'ultima ora per la Coppa Italia.

Como, Fabregas: In Europa qualità più alta, ma il calcio italiano non è così indietro14.45 - Giorno di conferenza stampa in casa Como per Cesc Fabregas, in vista della trasferta di sabato pomeriggio (ore 15) all'Unipol Domus di Cagliari.. tuttomercatoweb.com

Il Como aspetta il Lecce: maestro Fabregas riabbraccia Nico Paz ma Baturina e Addai (soprattutto) sono KoCesc Fàbregas ritrova Nico Paz contro il Lecce, ma perde Baturina e Addai. Per quest'ultimo stagione finita: necessario l'intervento chirurgico. comozero.it

- | Conferenza stampa di Cesc Fabregas ' Cesc Fabregas ha presentato Cagliari-Como sottolineando il buon momento della squadra dopo un calendario molto intenso: per oltr - facebook.com facebook

Cesc Fabregas e i fischi a Bastoni: "Si va sempre contro la più forte. Sono cose di tifosi. E' il futuro capitano della Nazionale italiana, lo dobbiamo proteggere. Ha sbagliato, da ex giocatore può succedere. Ho sbagliato anche io, si chiede scusa e si va avanti" x.com