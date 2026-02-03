Torcia Olimpica a Como | una sfilata da Champions con Cesc Fabregas Zanetti e il gigante Moraschini

Riccardo Moraschini, il capitano dell’Acqua San Bernardo Cantù, sarà uno dei portatori della torcia olimpica a Como. La città si prepara a vivere un evento speciale, con tanti campioni dello sport che sfileranno insieme. Tra loro, anche Cesc Fàbregas e Javier Zanetti, grandi nomi del calcio internazionale. La fiaccola attraverserà le vie di Como, portando un’atmosfera di festa e di sport, mentre il gigante Moraschini si prepara a vivere questa esperienza unica.

Como – Riccardo Moraschini sarà uno dei tedofori a Como. Tra i tanti big dello sport chiamati a portare la fiaccola olimpica nel suo passaggio nella città lariana c'è anche il capitano dell'Acqua San Bernardo Cantù di basket che, l'anno scorso dopo un paio di anni di purgatorio, è ritornata in serie A1. Riccardo è nato a Cento ma è cresciuto, cestisticamente parlando, nelle giovanili della Virtus Bologna militando anche in prima squadra. Poi dopo un gran girovagare, Roma, Trento, Olimpia Milano e Venezia tra le sue tappe, ha trovato "casa" a Cantù a partire dal 2023 contribuendo in maniera sostanziale al ritorno in A1.

