Giocattoli e libri donati dalla guardia di finanza al Centro minori di Latina

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina sono entrati ieri al Centro minore comunale di Latina portando giocattoli e libri donati da privati e aziende locali, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini e ragazzi ospiti della struttura.

La consegna ufficiale da parte del comandante provinciale Giovanni Marchetti alla struttura in cui sono ospitati bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni La consegna è avvenuta alla presenza della coordinatrice del centro, Sara Di Matteo, degli educatori e del comandante Giovanni Marchetti. La coordinatrice ha voluto ringraziare pubblicamente le Fiamme gialle per la sensibilità e la vicinanza del gesto che rappresenta, per gli ospiti della struttura, anche un'occasione di crescita, di confronto e formazione. I centri diurni socio educativi per minori sono infatti strutture dedicate ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni residenti sul territorio comunale che, per situazioni familiari o difficoltà personali, hanno bisogno di un sostegno educativo, scolastico o di assistenza.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su giocattoli libri

La guardia di finanza di Prato ha effettuato un intervento di grande portata, sequestrando circa 90 mila giocattoli e articoli natalizi non conformi alle norme di sicurezza.

Ultime notizie su giocattoli libri

Argomenti discussi: In occasione della Giornata mondiale del libro: campagna di donazione di libri a Pola, Dignano e Gimino; Le Fiamme Gialle portano il Carnevale al centro minori: donati libri e giocattoli; Latina, donati giochi e libri al Centro Minori comunale: iniziativa della Guardia di Finanza per il Carnevale; FINITA LA RACCOLTA DI GIOCATTOLI PROMOSSA DAI CIRCOLI DI GIOVENTÙ NAZIONALE DI LOCRI E DI ARDORE.

GUARDIA DI FINANZA * «MILITARI DONANO GIOCATTOLI E LIBRI, SUPPORTO EDUCATIVO PER I BAMBINI DEL CENTRO MINORI DI LATINA»**GUARDIA DI FINANZA LATINA: DONAZIONE DI GIOCATTOLI E LIBRI DALLE FIAMME GIALLE PONTINE AL CENTRO MINORI DI LATINA** ... agenziagiornalisticaopinione.it

Latina, donati giochi e libri al Centro Minori comunale: iniziativa della Guardia di Finanza per il CarnevaleIn occasione del Carnevale, la Guardia di Finanza di Latina dona giocattoli e libri al Centro Minori comunale: presenti la coordinatrice Sara Di Matteo e il comandante provinciale Giovanni Marchetti ... latinaquotidiano.it

GdiF LATINA: DONAZIONE DI GIOCATTOLI E LIBRI DALLE FIAMME GIALLE PONTINE AL CENTRO MINORI DI LATINA Nella giornata del 10 Febbraio, in occasione del periodo di Carnevale, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latin - facebook.com facebook