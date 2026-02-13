Giocattoli e libri donati dalla guardia di finanza al Centro minori di Latina

Da latinatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina sono entrati ieri al Centro minore comunale di Latina portando giocattoli e libri donati da privati e aziende locali, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini e ragazzi ospiti della struttura.

La consegna ufficiale da parte del comandante provinciale Giovanni Marchetti alla struttura in cui sono ospitati bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni La consegna è avvenuta alla presenza della coordinatrice del centro, Sara Di Matteo, degli educatori e del comandante Giovanni Marchetti. La coordinatrice ha voluto ringraziare pubblicamente le Fiamme gialle per la sensibilità e la vicinanza del gesto che rappresenta, per gli ospiti della struttura, anche un'occasione di crescita, di confronto e formazione. I centri diurni socio educativi per minori sono infatti strutture dedicate ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni residenti sul territorio comunale che, per situazioni familiari o difficoltà personali, hanno bisogno di un sostegno educativo, scolastico o di assistenza.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

