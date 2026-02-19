Sopra Steria leader in sostenibilità | CDP premia l’impegno per la riduzione delle emissioni Scope 3 e la filiera green

Sopra Steria ha ottenuto il riconoscimento di CDP per il nono anno consecutivo, grazie ai suoi sforzi nella riduzione delle emissioni Scope 3 e alla promozione di una filiera più verde. La decisione arriva dopo che l’azienda ha implementato nuove strategie di sostenibilità, tra cui l’uso di tecnologie più efficienti e pratiche di acquisto responsabile. La società si impegna a monitorare costantemente i progressi ambientali e a coinvolgere i fornitori in pratiche più sostenibili. La decisione di CDP conferma il ruolo di Sopra Steria nel settore tecnologico.

Sopra Steria, Sostenibilità in Crescita: Nono Riconoscimento da CDP. Sopra Steria, il gigante europeo del settore tecnologico, ha ricevuto per il nono anno consecutivo il massimo riconoscimento da Carbon Disclosure Project (CDP) per le sue performance ambientali. L’azienda è stata inclusa nella prestigiosa “A List”, confermando un impegno costante verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni lungo l’intera catena del valore, un traguardo raggiunto da sole 877 aziende a livello globale nel 2025. La Sfida dello Scope 3 e l’Impegno di Sopra Steria. Il riconoscimento di CDP sottolinea la capacità di Sopra Steria di trasformare gli obiettivi climatici in risultati concreti, con un particolare sulle emissioni indirette, note come Scope 3.🔗 Leggi su Ameve.eu Oltre 30 milioni di ricavi, utile raddoppiato e riduzione delle emissioni: AnconAmbiente accelera sulla sostenibilitàOltre 30 milioni di ricavi, utile raddoppiato e meno emissioni. Webuild: leader mondiale sostenibilità con rating ‘A’ del programma climate change di CdpWebuild si distingue come leader mondiale nella sostenibilità, ottenendo il rating ‘A’ dal programma Climate Change 2025 di Cdp. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Biogem - Riparte il Programma UIIP con settanta giovani laureati : al via la 68° Edizione. Ancora un riconoscimento a Sopra Steria da CDP per le performance ambientaliSopra Steria è stata inserita per il nono anno consecutivo nella A List di CDP, Carbon Disclosure Project, per le performance ambientali. rinnovabili.it Sopra Steria premiata come leader ESG nel settore bancarioLa società di analisi globale NelsonHall, che ha analizzato le prestazioni di dieci fornitori che offrono servizi ESG nel settore bancario, ha indicato come leader ESG di settore Sopra Steria, uno dei ... primaonline.it Fondazione Sopra Steria – Institut de France: candidature aperte per il bando su AI responsabile datamanager.it/2026/02/fondaz… x.com Sopra Steria Footprint | Oslo facebook