Bonus busta paga 2026 taglio cuneo fiscale e flat tax | come ottenerli

La Legge di Bilancio 2026 porta novità sulla busta paga dei lavoratori italiani. Sono confermate alcune agevolazioni fiscali del 2025 e ne arrivano di nuove, come il taglio del cuneo fiscale e la flat tax. Chi lavora può già aspettarsi benefici concreti sulla propria busta paga nei prossimi mesi.

Sono diverse le agevolazioni fiscali e i bonus che arrivano direttamente in busta paga. La Legge di Bilancio 2026 ha riconosciuti molti di quelli che erano in vigore lo scorso anno e ne ha introdotti di nuovi. Le varie misure, in molti casi, arrivano in automatico: il datore di lavoro le riconosce e le accredita contestualmente allo stipendio. Altre volte, invece, sono direttamente i lavoratori a doversi far parte attiva per chiederle e può essere necessario presentare una vera e propria domanda o inoltrare una dichiarazione scritta al datore di lavoro. Non attivarsi per tempo potrebbe far perdere qualche interessante bonus. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A partire da gennaio 2026, le buste paga dei lavoratori italiani subiranno importanti modifiche grazie a diverse misure fiscali e contrattuali.

