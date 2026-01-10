A 18 anni con armi e oltre un chilo di droga | sequestrati hashish cocaina e due pistole

A 18 anni, due giovani sono stati arrestati a Latina durante un'operazione di polizia volta a contrastare il traffico di droga e il possesso illegale di armi. Sequestrati oltre un chilo di hashish e cocaina, insieme a due pistole. L'intervento fa parte di un più ampio sforzo delle forze dell'ordine per contrastare attività illecite tra i giovani.

Appena 18enni ma già in possesso di droga e armi: due giovanissimi sono stati arrestati dalla polizia a Latina nell’ambito di un servizio di controllo e repressione del traffico di stupefacenti. Pesanti le accuse per i due che sono finiti in carcere: sono infatti ritenuti responsabili, vario. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

